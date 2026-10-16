Экс-тренер «Факела» Василенко: впредь я такого эксперимента с собой не позволю

Бывший тренер «Факела» Олег Василенко подвёл итоги своей работы в воронежском клубе. Он отметил, что у «Факела» под его руководством не было усиления состава.

— Так или иначе, в истории «Факела» вы остаётесь единственным тренером, который дважды поднимал команду в Премьер-Лигу. Греет эта мысль?

— Об этом говорили болельщики и генеральный директор. Признаться, я никогда об этом не думал. Конечно, мне приятно что-то сделать для Воронежа, но это заслуга команды в целом: футболистов, тренерского штаба, руководства клуба, всех сотрудников.

Меня бы грело, если бы у нас в Премьер-Лиге всё получилось. В первый заход я не доработал, и у нас не было фантастических результатов. Сейчас тоже не доработал, и побед не было. Вот если бы они были, это бы меня грело. А так есть повод для анализа, чтобы переработать полученный опыт и в следующий раз быть более подготовленным, другим.

У этих историй есть похожие моменты: и в первый, и во второй раз команда была без усиления. Поэтому впредь я такого эксперимента с собой не позволю, — сказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.