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Василенко: игроки «Факела» должны умирать за клуб и за себя, свою честь и достоинство

Василенко: игроки «Факела» должны умирать за клуб и за себя, свою честь и достоинство
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Бывший тренер «Факела» Олег Василенко высказался о настрое футболистов. Специалист рассказал, как старался мотивировать игроков воронежского клуба.

— Ваши игроки были готовы, образно говоря, умирать за тренера?
— Мне нужно было, чтобы игроки умирали за «Факел». И за себя, своё имя, честь и достоинство. Например, эпизод: защитник не успел вступить в отбор, нужно сблизиться с нападающим, сопроводить его, а потом уже отобрать мяч. А он берёт и падает на задницу и тем самым сам себя обесценивает, позволяя сопернику пройти. Вот это было важно, и мы пытались донести до ребят: не обесценивайте себя, делайте нужные вещи — и тогда будете расти и прогрессировать. Если не будете — поедете обратно в Первую лигу, — сказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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