«Реал» обратится в спортивный суд Испании после отклонения апелляции по Винисиусу — Раи

Мадридский «Реал» обратится в Административный спортивный суд Испании (TAD) после отклонения апелляции на дисквалификацию нападающего Винисиуса Жуниора. Об этом сообщил журналист Гильермо Раи в социальной сети Х.

Ранее Винисиус был дисквалифицирован на четыре матча чемпионата Испании после удаления в игре 8-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (1:0). Винисиус схватил за волосы игрока соперника Натан-Дилана Салиба. Таким образом, нападающий «Реала» пропустит в том числе встречу с «Барселоной» в 10-м туре Ла Лиги 25 октября.

«Реал» Мадрид намерен обжаловать дисквалификацию Винисиуса Жуниора в Административном спортивном суде Испании (TAD) после того, как апелляционный комитет отклонил их жалобу», — написал Раи.