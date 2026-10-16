Байдачный: поддерживаю нежелание Глушенкова уезжать в Европу — там ты чужой

Российский тренер Анатолий Байдачный высказался о крайнем нападающем санкт-петербургского «Зенита» Максиме Глушенкове.

«Глушенков очень достойно заявил о себе в первой трети чемпионата. Он претендует на звание лучшего российского футболиста в РПЛ. А его нежелание ехать в Европу я поддерживаю. Надо делать свой чемпионат сильным. Помню, чемпионат СССР был лучшим в Европе, ну, может быть, второй. Надо делать всё, чтобы люди больше ходили на футбол, чтобы билетов не оставалось. Не надо никуда уезжать, ты дома, тебя любят и знают, а там ты чужой. Таких как Глушенков я поддерживаю, он не лишает болельщиков в своей стране возможности любоваться его игрой», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.