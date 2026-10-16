«Получается не всё, это очевидно». Экс-глава РПЛ Хачатурянц — о судействе в этом сезоне

Бывший президент РПЛ и болельщик московского «Спартака» Ашот Хачатурянц оценил работу арбитров в нынешнем сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

— У российского судейства будущее есть?

— Если бы я не знал, какие усилия прилагает лично Павел Каманцев, как тяжело ему приходится… Быть деструктивным легче всего, намного тяжелее — конструктивным. Видно: судейский корпус искренне старается. Но и то, что не всё получается, очевидно.

— Хотя начало сезона было с точки зрения судейства бодрым.

— Любой чемпионат мира задает тренд. В первых четырёх турах наши судьи его подхватили, высоко держали планку единоборств. Но этот легковесный пенальти в Воронеже в пользу «Зенита» всё сломал. Появилось двойное толкование, мы сделали шаг назад. Считаю, и Мажич, и в большей степени Каманцев честно делают свою работу. Хотя к Милораду у меня гораздо больше вопросов, — приводит слова Хачатурянца Sport24.