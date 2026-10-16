«Реал» опубликовал заявление с требованием отставки президента Ла Лиги

Мадридский «Реал» на официальном сайте опубликовал заявление, в котором потребовал отставки президента Ла Лиги Хавьера Тебаса.

«В ответ на заявления Хавьера Тебаса — президента Ла Лиги и вице-президента Королевской испанской футбольной федерации, — в которых он сравнивает методы работы руководства мадридского «Реала» с методами Йозефа Геббельса, министра пропаганды нацистского режима, называя при этом клубный канал «Реала» (Real Madrid Televisión) инструментом данной стратегии, футбольный клуб «Реал» Мадрид заявляет следующее:

ФК «Реал» Мадрид считает совершенно недопустимым и крайне серьёзным тот факт, что человек, занимающий два ответственных поста в испанском футболе, прибегает к сравнению с пропагандистскими методами нацистского режима, чтобы дискредитировать наш клуб, его руководство и телеканал. Уточнение о том, что речь не идёт о нацистской идеологии, ничуть не умаляет глубоко оскорбительного, морально отвратительного и недостойного для занимаемой должности характера его высказываний.

Эти заявления — лишь очередной эпизод в череде постоянных нападок Хавьера Тебаса на «Реал» Мадрид, его президента и клубные СМИ. Недопустимо, чтобы он использовал вопросы, репортажи или мнения журналистов, не связанных с клубом, для выдвижения обвинений в наш адрес, приписывая нам действия третьих лиц, за которые мы не несём никакой ответственности.

Особую тревогу вызывает то, что Тебас использует подобные высказывания, чтобы поставить под сомнение правомерные действия «Реала» и телеканала «Реала» в связи с «делом Негрейры».

Поскольку две организации, в которых Хавьер Тебас занимает руководящие посты, не предприняли должных мер в связи с исключительной серьёзностью «дела Негрейры», наш клуб был вынужден обратиться напрямую в УЕФА. Мы требуем проведения всестороннего расследования выплат, которые ФК «Барселона» на протяжении нескольких лет осуществляла в пользу вице-президента технического комитета судей, а также принятия необходимых мер для обеспечения честности наших соревнований.

Кроме того, «Реал» Мадрид призывает к полному реформированию системы судейства, а также структур управления, контроля и дисциплинарных органов федерации — процесс, который должен включать в себя замену лиц, занимавших ответственные посты в тот период. Особенно примечательно, что Хавьер Тебас — президент Ла Лиги и вице-президент Королевской испанской футбольной федерации (в структуру которой входит технический комитет судей) — предпочитает направлять свои усилия на дискредитацию «Реала», вместо того чтобы использова