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Даку: Барко — скромный человек и, может быть, футболист номер один в РПЛ

Даку: Барко — скромный человек и, может быть, футболист номер один в РПЛ
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Албанский нападающий московского «Спартака» Мирлинд Даку высказался о полузащитнике красно-белых Эсекьеле Барко. Ранее аргентинский хавбек продлил соглашение с клубом до 2030 года.

«Продление контракта с Барко — очень важно. Когда ещё играл за «Рубин», всегда говорил, что Барко входит в топ-3 лучших игроков РПЛ. Он скромный человек и, может быть, футболист номер один в чемпионате России», — сказал Даку в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги этого сезона, отставая от лидирующего «Динамо» на два очка.

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