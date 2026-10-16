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Полузащитник «Краснодара» Уткин: были попытки переехать в Европу, но, видимо, не судьба

Полузащитник «Краснодара» Уткин: были попытки переехать в Европу, но, видимо, не судьба
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Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин ответил на вопрос о желании перебраться в Европу. Он признался, что попытки переезда действительно предпринимались — у него был вариант с турецким клубом. Однако до конкретики дело так и не дошло, трансфер сорвался.

«Были попытки перейти в европейский клуб, но, видимо, не судьба. Был один турецкий клуб. Он был очень близок к тому, чтобы я перешёл, не сложилось по их обстоятельствам. Мне уже не 20 лет, у меня семья и дети, и такие переходы очень спорные в этом возрасте», — сказал Уткин в эфире телеканала «Матч Премьер».

До «Краснодара» Уткин выступал за «Ахмат», «Ростов», «Торпедо» и «Балтику».

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