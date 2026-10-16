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Переводчик «Спартака» поделился своей реакцией на фразу Абаскаля, что ему помогает бог

Переводчик «Спартака» поделился своей реакцией на фразу Абаскаля, что ему помогает бог
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Переводчик московского «Спартака» Владимир Иринчеев вспомнил о своей первой реакции на фразу бывшего главного тренера команды Гильермо Абаскаля, что ему подсказывает бог, какой стартовый состав выбрать. Испанец сказал это на пресс-конференции перед игрой 22-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Уралом» (0:0) сезона-2023/2024.

– Что ты почувствовал, когда Абаскаль сказал, что состав ему подсказывает бог?
– Это было очень неожиданно. Идёт флеш-интервью, а он говорит фразу про бога, которую чётко слышу и понимаю. Только она настолько яркая, что появляются сомнения. Может, всё-таки не то услышал? Может, что-то не так понял? А времени нет, чтобы подумать и взвесить.

– Нельзя вообще не переводить?
– Я слишком отчётливо всё слышал, чтобы настолько перестраховываться. За полсекунды принял решение, что перевожу как есть. В итоге всё понял правильно. Как и во всех других случаях. У меня, к счастью, каких-то критических ошибок ни разу не было. При этом от них никто не застрахован – может случиться что угодно и с кем угодно, — приводит слова Иринчеева Sports.ru.

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