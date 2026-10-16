Защитник ЦСКА Гаич высказался о восстановлении после травмы

Защитник московского ЦСКА Милан Гаич рассказал о восстановлении после травмы. Сербский игрок получил травму правого коленного сустава в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:0). Команды играли 1 сентября.

«Слава богу, восстановление идёт по плану, даже немножко опережаем сроки. Сейчас занимаюсь в зале, тренирую тело, где нет травм. Свободного времени нет, работаю. Планирую к началу зимних сборов быть полностью готов. Понятно, что если бы не было зимней паузы, то раньше бы был готов. Но пауза есть, поэтому смысла нет куда‑то торопиться», — сказал Гаич в эфи