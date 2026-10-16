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Защитник ЦСКА Гаич высказался о восстановлении после травмы

Защитник ЦСКА Гаич высказался о восстановлении после травмы
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Защитник московского ЦСКА Милан Гаич рассказал о восстановлении после травмы. Сербский игрок получил травму правого коленного сустава в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:0). Команды играли 1 сентября.

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
01 сентября 2026, вторник. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Азнауров – 75'     2:0 Прохин – 85'    

«Слава богу, восстановление идёт по плану, даже немножко опережаем сроки. Сейчас занимаюсь в зале, тренирую тело, где нет травм. Свободного времени нет, работаю. Планирую к началу зимних сборов быть полностью готов. Понятно, что если бы не было зимней паузы, то раньше бы был готов. Но пауза есть, поэтому смысла нет куда‑то торопиться», — сказал Гаич в эфи