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Александр Бубнов объяснил, почему «Спартак» не станет чемпионом РПЛ

Александр Бубнов объяснил, почему «Спартак» не станет чемпионом РПЛ
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил, почему «Спартак» не станет победителем Альфа-Банк РПЛ этого сезона. В матче 10-го тура чемпионата России красно-белые сыграли вничью с «Крыльями Советов» — 1:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 79'     1:1 Крамарич – 86'    
Удаления: нет / Максименко – 24'

«Вот эта игра лишний раз показала и подтвердила мой тезис, что чемпионами они не станут. Не станут. Потому что… Вот «Динамо» как у «Рубина» выиграло? Не должны были выигрывать, но выиграли. Ну, подфартило, а эти — нет. А вот «Спартак» по всем параметрам был сильнее, должен был приезжать и без пр