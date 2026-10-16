Александр Бубнов объяснил, почему «Спартак» не станет чемпионом РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил, почему «Спартак» не станет победителем Альфа-Банк РПЛ этого сезона. В матче 10-го тура чемпионата России красно-белые сыграли вничью с «Крыльями Советов» — 1:1.

«Вот эта игра лишний раз показала и подтвердила мой тезис, что чемпионами они не станут. Не станут. Потому что… Вот «Динамо» как у «Рубина» выиграло? Не должны были выигрывать, но выиграли. Ну, подфартило, а эти — нет. А вот «Спартак» по всем параметрам был сильнее, должен был приезжать и без пр