«Арсенал» может купить у «Баварии» Кима Мин Джэ, игрок оценивается в € 40 млн — Фальк

«Арсенал» включил центрального защитника «Баварии» Кима Мин Джэ в трансферный список. Лондонский клуб может попытаться приобрести 29-летнего футболиста грядущей зимой. Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька.

По информации источника, переходу Кима Мин Джэ может поспособствовать, что руководителем скаутской службы «Арсенала» является Маурицио Микели, который нашёл южнокорейского футболиста во время работы в «Наполи». Подчёркивается, что потенциальный трансфер защитника может обойтись «канонирам» в € 40 млн.

В нынешнем сезоне Ким Мин Джэ принял участие в шести матчах во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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