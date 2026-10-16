15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Переводчик «Спартака» назвал легионера, который впечатлил его больше всех за время в клубе

Переводчик «Спартака» назвал легионера, который впечатлил его больше всех за время в клубе
Комментарии

Переводчик московского «Спартака» Владимир Иринчеев рассказал, кто из футболистов красно-белых поразил его больше остальных за всё время работы в клубе. Специалист работает в команде с осени 2021 года.

– Кто из футболистов впечатлил?
– Первым в голову почему-то пришёл Кейта Бальде. Очень весёлый парень, невероятно тактильный. Подходил, постоянно обнимался, говорил: «Владимир, ты один из нас!» С первого дня учил русский, вставлял в речь слова и даже фразы, — приводит слова Иринчеева Sports.ru.

Сенегалец Кейта Бальде принадлежал «Спартаку» с августа 2022-го по август 2024-го. С февраля прошлого года вингер выступает за итальянскую «Монцу».

Материалы по теме
«Зенит» и «Спартак» идут дальше, «Локо» подвис. Расклады на выход в плей-офф Кубка России
«Зенит» и «Спартак» идут дальше, «Локо» подвис. Расклады на выход в плей-офф Кубка России