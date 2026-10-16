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«Ливерпуль» может купить Алекса Скотта у «Борнмута» за £ 100 млн в январе — TEAMtalk

«Ливерпуль» может купить Алекса Скотта у «Борнмута» за £ 100 млн в январе — TEAMtalk
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Полузащитник «Борнмута» Алекс Скотт отклонил последнее предложение о продлении контракта, который заканчивается летом 2028 года. Интерес к 23-летнему футболисту проявляет «Ливерпуль». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, важным фактором в переходе Скотта в «Ливерпуль» может стать главный тренер Андони Ираола, с которым англичанин работал в «Борнмуте». Подчёркивается, что в январе «вишни» будут готовы продать полузащитника за £ 100 млн (€ 119 млн). «Челси» может составить конкуренцию мерсисайдцам в борьбе за трансфер игрока.

В нынешнем сезоне Скотт принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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