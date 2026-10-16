Олег Василенко обратился к болельщикам «Факела» после отставки из клуба

Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко обратился к болельщикам воронежцев после ухода из клуба. Специалист покинул свой пост в воскресенье, 11 октября.

«Я ничего не читаю, у меня просто нет на это времени, да и особого смысла не вижу: было чем заниматься в своей работе. Но, признаться, я не ожидал такого количества слов поддержки. Люди писали мне в личные сообщения, особенно после «Локомотива». Мне передавали письма и маленькие записки — в большом количестве. Люди писали: «Просим, только не уходите. Всё будет нормально, мы верим и всё понимаем». Мы хотели добиваться результата, но хотели делать это именно за счёт игры. Болельщики в Воронеже требовательные и очень футбольные. Поддержки было много, и я им за неё очень благодарен», — сказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

После 10 туров «Факел» занимает последнее место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В активе команды всего три набранных очка. Отставание воронежцев от зоны переходных игр составляет пять очков.