Тренер «ПСЖ» Энрике: у нас хорошая серия, хотим продолжать в том же духе

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о предстоящем матче 7-го тура Лиги 1 со «Страсбургом». Встреча состоится 17 октября на стадионе «Мено» в Страсбурге. В качестве главного арбитра выступит Вилли Делажо. Стартовый свисток судьи прозвучит 18:15 мск.

«Мы готовимся к каждому матчу одинаково, потому что хотим выиграть их все. Это чёткая цель для нас и для игроков. Мы стремимся играть хорошо и создавать моменты, и мы знаем, что три очка имеют решающее значение. Это огромное давление.