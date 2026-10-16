Восемь футболистов пропустят 11-й тур РПЛ из-за дисквалификации

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш, полузащитник «Балтики» Андрей Мендель и защитник московского «Динамо» Хуан Касерес пропустят 11-й тур Альфа-Банк РПЛ из-за перебора жёлтых карточек. Об этом информирует пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

Вратарь «Спартака» Александр Максименко, защитник «Краснодара» Витор Тормена, защитник «Рубина» Илья Самошников, защитник московского «Динамо» Рубенс и полузащитник Икер Посо не смогут принять участия в матчах 11-го тура РПЛ из-за полученных красных карточек.

После 10 туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает московское «Динамо». В активе команды 22 очка. Столько же на счету ЦСКА, который находится на второй строчке. Третье место с 21 очком занимает «Зенит», четвёртое – «Краснодар», у которого также 21 очко. В зоне вылета находятся «Родина» и «Факел», набравшие пять и три очка соответственно.