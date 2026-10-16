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Артига назвал игрока «Рубина», который заслужил вызов в сборную России

Артига назвал игрока «Рубина», который заслужил вызов в сборную России
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Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига ответил, кто из футболистов казанской команды, по его мнению, заслуживает вызова в сборную России. 29 сентября национальная команда играла в Казани и одержала победу над Ираном (2:0) в товарищеском матче.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 0
Иран
1:0 Головин – 21'     2:0 Головин – 36'    

«Безусловно, мне хотелось бы, чтобы наши футболисты были вызваны в сборную России, потому что они заслуживают этого приглашения. Во‑вторых, мне хотелось бы, чтобы они сыграли именно здесь, когда сборная был