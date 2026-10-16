Артига назвал игрока «Рубина», который заслужил вызов в сборную России

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига ответил, кто из футболистов казанской команды, по его мнению, заслуживает вызова в сборную России. 29 сентября национальная команда играла в Казани и одержала победу над Ираном (2:0) в товарищеском матче.

«Безусловно, мне хотелось бы, чтобы наши футболисты были вызваны в сборную России, потому что они заслуживают этого приглашения. Во‑вторых, мне хотелось бы, чтобы они сыграли именно здесь, когда сборная был