Тренер «ПСЖ» Энрике оценил уровень игры Аклиуша и Заира-Эмери

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике перед матчем 7-го тура Лиги 1 со «Страсбургом» высоко отозвался о футболистах своей команды Магнесе Аклиуше и Уоррене Заире-Эмери. Встреча состоится 17 октября на стадионе «Мено» в Страсбурге. В качестве главного арбитра выступит Вилли Делажо. Стартовый свисток судьи прозвучит 18:15 мск.

«Вы хорошо знаете характер и игровые качества Магнеса. Это футболист мирового уровня. Какими бы ни были его че