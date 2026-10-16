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Тренер «ПСЖ» Энрике оценил уровень игры Аклиуша и Заира-Эмери

Тренер «ПСЖ» Энрике оценил уровень игры Аклиуша и Заира-Эмери
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике перед матчем 7-го тура Лиги 1 со «Страсбургом» высоко отозвался о футболистах своей команды Магнесе Аклиуше и Уоррене Заире-Эмери. Встреча состоится 17 октября на стадионе «Мено» в Страсбурге. В качестве главного арбитра выступит Вилли Делажо. Стартовый свисток судьи прозвучит 18:15 мск.

Франция — Лига 1 . 7-й тур
17 октября 2026, суббота. 18:15 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 3
ПСЖ
Париж
1:0 Рейна – 17'     1:1 Забарный – 77'     1:2 Дембеле – 85'     1:3 Дуэ – 90+3'    

«Вы хорошо знаете характер и игровые качества Магнеса. Это футболист мирового уровня. Какими бы ни были его че