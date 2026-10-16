Глава ФНЛ Измайлов: VAR помогает арбитрам, но не исключает возможности спорных решений

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов рассказал о своём отношении к использованию системы видеопомощи арбитрам (VAR). Ранее функционер сообщил, что VAR в Лиге Pari внедрят к сезону‑2029/2030.

— Изменилось ли ваше отношение к VAR с учётом того, что в Альфа‑Банк РПЛ эту систему используют уже давно?

— Отношение к VAR как к инструменту помощи арбитрам может быть разным. Кто‑то считает его необходимым, кто‑то относится к нему более сдержанно. Однако результат зависит не только от самой технологии, но и от того, насколько грамотно с ней работают судьи. Я сам проходил обучение по работе с VAR и понимаю, что человеческий фактор сохраняется даже при использовании современных технологий. VAR помогает арбитрам, но не заменяет их и не исключает возможности спорных решений.

— Судя по вашей стратегии, к 2030 году VAR должен использоваться во всех матчах Первой лиги?

— Мы планируем проводить матчи с использованием VAR начиная с сезона‑2029/2030.

— А что касается постепенного введения?

— Будем оценивать возможные варианты. Если поэтапное внедрение потребуется для оценки бюджета, технических возможностей стадионов и операционных расходов, мы будем рассматривать такой сценарий. У ФНЛ уже был сезон, в течение которого VAR использовался на матчах, проходивших на стадионах четырёх клубов Первой лиги. Благодаря этому опыту мы понимаем объём капитальных и операционных расходов, необходимых для внедрения и дальнейшей эксплуатации системы, — приводит слова Измайлова «Матч ТВ».