Экс-тренер «Факела» Василенко назвал главных претендентов на золото РПЛ

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко назвал главных претендентов на победу в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге в сезоне-2026/2027.

— С кем из коллег вам было особенно интересно соперничать в этот раз?

— Со всеми было интересно. Со Станиславом Саламовичем, Ахметзяновым, с «Краснодаром», со «Спартаком».

У «Краснодара» тоже интересные взаимодействия, особенно когда был здоров Кривцов. В последней трети поля они разыгрывали сложные комбинации за счёт инсайдов и атакующих игроков. Нужно было искать противодействие.

— Вы сыграли со всеми претендентами на чемпионство, в том числе в Кубке с «Динамо». Кто видится вам фаворитом сезона?

— Выше я сказал, кто произвёл хорошее впечатление. Я не упомянул «Динамо», но они тоже очень сложно играют: у команды высокий уровень исполнителей, хорошо взаимодействуют на чужой половине поля, в последней трети. Это создаёт сложности любому сопернику. Если же говорить о фаворитах чемпионата, я бы назвал «Спартак», «Зенит», «Динамо» и «Краснодар», — сказал Василенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.