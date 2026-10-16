Экс-глава «Барселоны» Гаспар объяснил слова критики в адрес Месси

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар объяснил свои критические высказывания в адрес экс-нападающего команды Лионеля Месси, не желающего прощаться с каталонским клубом, пока им руководит Жоан Лапорта. В частности Гаспар сказал об аргентинце: «Кем он себя возомнил? Ему нужно быть осмотрительнее. «Барселона» важнее, чем он как личность. Он великий игрок — лучший в мире — отчасти благодаря «Барселоне». Об этом нельзя забывать».

«Я никогда не извинялся перед своими детьми, когда упрекал их за то, что, по моему мнению — возможно, правильному, а возможно, и нет, — я считал лучшим для них.

Я говорил [про Месси] от сердца. Признаю, что когда я это прочитал, то подумал, что не должен был говорить это. Я так думал, но не должен был говорить об этом в такой форме. Это как с сыном и отцом. Отец, который отчитывает сына и говорит ему: «Ты поступил плохо». Но я перегнул палку.

Я всё смешал в одно. Логично, что «Барса» выше всех, но не только выше Месси, а выше всех. Эти слова были истолкованы как моё желание поддержать нынешнего президента клуба, но это не так», — приводит слова Гаспара Mundo Deportivo.