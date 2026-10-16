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Экс-тренер «Факела» выделил главные факторы успеха «Оренбурга» в первой трети сезона РПЛ

Экс-тренер «Факела» выделил главные факторы успеха «Оренбурга» в первой трети сезона РПЛ
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Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко высказался об игре «Оренбурга» в первой части сезона-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В 5-м туре очный матч команд в Воронеже завершился вничью (0:0).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 5-й тур
22 августа 2026, суббота. 15:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Оренбург
Оренбург

«У Ахметзянова очень боевитая команда. Да, они серьёзно усилились, но есть и игроки, которые адаптировались после Первой лиги и теперь показывают, что готовы к этому уровню: правильно отбирают мяч, не выключаются, держат фокус. Поэтому конструкция сработала. Против них сложно играть: когда они иду