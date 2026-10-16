Аршавин: «Спартак» по результатам, как «МЮ», давно уже не фаворит чемпионата

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин сравнил московский «Спартак» с «Манчестер Юнайтед», объясняя свои ранее сказанные слова, что красно-белые не являются топ-клубом.

– Вы как‑то сказали, что «Спартак» — не топ‑клуб. Эти слова взбудоражили спартаковскую общественность, болельщики негодуют, говорят: что этот Аршавин себе позволяет.

– Ничего страшного, пусть возбухают, но я особо негатива не слышал. Пусть «Спартак» начнёт выигрывать, тогда вернётся. Хотя они после моего высказывания завоевали Кубок России (улыбается).

– То есть вы говорили исключительно о результате?

– Да. «Спартак» — большой клуб, но по результатам он, как «Манчестер Юнайтед», давно уже не фаворит чемпионата. Кроме этого сезона.

– За 25 лет только один титул в РПЛ.

– Даже «Рубин» больше выиграл, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Как появился «Спартак»: