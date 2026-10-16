L’Équipe отметил не лучшую игру Сафонова при верховых единоборствах в матче с «Сити»

Французская спортивная газета L’Équipe подчеркнула, что футболисты «ПСЖ», в частности вратарь Матвей Сафонов, продемонстрировали не лучшую игру при верховых единоборствах в матче с «Манчестер Сити» (2:4) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Стандарты снова становятся проблемой для «ПСЖ»! Несмотря на крупную победу в матче с «Манчестер Сити» (4:2), парижане показали серьёзные трудности в воздушной игре, особенно против Эрлинга Холанда. Матвей Сафонов вызывает беспокойство в этой сфере — с сомнениями