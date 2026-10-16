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L’Équipe отметил не лучшую игру Сафонова при верховых единоборствах в матче с «Сити»

L’Équipe отметил не лучшую игру Сафонова при верховых единоборствах в матче с «Сити»
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Французская спортивная газета L’Équipe подчеркнула, что футболисты «ПСЖ», в частности вратарь Матвей Сафонов, продемонстрировали не лучшую игру при верховых единоборствах в матче с «Манчестер Сити» (2:4) во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
14 октября 2026, среда. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дуэ – 13'     0:2 Дембеле – 15'     0:3 Витинья – 32'     1:3 Холанд – 53'     1:4 Аклиуш – 63'     2:4 Холанд – 75'    

«Стандарты снова становятся проблемой для «ПСЖ»! Несмотря на крупную победу в матче с «Манчестер Сити» (4:2), парижане показали серьёзные трудности в воздушной игре, особенно против Эрлинга Холанда. Матвей Сафонов вызывает беспокойство в этой сфере — с сомнениями