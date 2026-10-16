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Иринчеев ответил на вопрос, кто самый рассеянный легионер «Спартака»

Иринчеев ответил на вопрос, кто самый рассеянный легионер «Спартака»
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Переводчик московского «Спартака» Владимир Иринчеев, который также руководит отделом адаптации в клубе, ответил на вопрос, кто из легионеров красно-белых является самым рассеянным, а также выделил самого ответственного иностранца.

– Кто самый рассеянный легионер в «Спартаке»?
– Да практически каждый хоть раз что-нибудь забывал. Паспорта, телефоны, наушники, очки – что угодно. И Джику, и Барко, и Ву, и многие другие. А вот Жедсон здесь выделяется.

Со стороны может показаться, что он ко всему относится с лёгкостью, но на самом деле он очень собранный и ответственный человек, — приводит слова Иринчеева Sports.ru.

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