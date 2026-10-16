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«Мы на 100% способны выйти в плей-офф». Веа — о двух поражениях «Марселя» в ЛЕ

«Мы на 100% способны выйти в плей-офф». Веа — о двух поражениях «Марселя» в ЛЕ
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Футболист марсельского «Олимпика» Тимоти Веа после матча 2-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА с «Олимпиакосом» (0:1) поделился мнением о выступлении своей команды в турнире. В 1-м туре провансальцы уступили «Бешикташу» (1:4).

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
15 октября 2026, четверг. 22:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
0 : 1
Олимпиакос
Пирей, Греция
0:1 Эссе – 42'    

«Мы на 100% способны выйти в плей-офф. Всё зависит от того, как мы завершим общий этап. Если сосредоточимся на этом, продолжим работать как команда и двигаться вперёд, то, надеюсь, одержим несколько побед», — приводит слова Веа Get French Football News.

В следующем туре «Марсель» 22 октября на выезде сыграет с австрийским «Штурмом». На данный момент провансальцы находятся в нижней части сводной таблицы Лиги Европы.