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Деку провёл встречу с агентом Ольмо на фоне слухов об интересе «Баварии» — Sport.es

Деку провёл встречу с агентом Ольмо на фоне слухов об интересе «Баварии» — Sport.es
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Спортивный директор «Барселоны» Деку провёл встречу с Хуанмой Лопесом, агентом полузащитника сине-гранатовых Даниэлем Ольмо, на фоне слухов об интересе «Баварии» к футболисту. Стороны хотели проанализировать текущую ситуацию и узнать намерения друг друга. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, уход Ольмо из «Барселоны» является маловероятным сценарием. «Барселона» должна получить крупное финансовое предложение, чтобы поднять вопрос о продаже полузащитника. Сам Ольмо не хочет покидать каталонский клуб и намерен бороться за место в составе.

Ольмо играет за «Барселону» с лета 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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