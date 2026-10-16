Тренер «Ахмата» Станислав Черчесов: с «Зенитом» просто никому не бывает

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 11-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Зенитом». Встреча состоится 18 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

— У вас есть большой опыт побед над «Зенитом». Насколько вам интересна предстоящая игра?

— С «Зенитом» просто никому не бывает, но ещё во времена «Терека» мы доставляли им трудности как дома, так и на выезде. Надеемся, что и предстоящий матч будет из этой же серии. Мы смо