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Тренер «Ахмата» Станислав Черчесов: с «Зенитом» просто никому не бывает

Тренер «Ахмата» Станислав Черчесов: с «Зенитом» просто никому не бывает
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Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 11-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Зенитом». Встреча состоится 18 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 11-й тур
18 октября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Садулаев – 25'     1:1 Адамов – 47'     2:1 Глушенков – 62'     2:2 Конате – 86'     3:2 Джон – 90'    

— У вас есть большой опыт побед над «Зенитом». Насколько вам интересна предстоящая игра?
— С «Зенитом» просто никому не бывает, но ещё во времена «Терека» мы доставляли им трудности как дома, так и на выезде. Надеемся, что и предстоящий матч будет из этой же серии. Мы смо