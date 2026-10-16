«Они стремятся уничтожить Ла Лигу». Тебас отреагировал на заявление «Реала»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на заявление мадридского «Реала», в котором «сливочные» потребовали его отставки.

«Я потерял счёт тому, сколько раз за 13 лет руководители «Реала» требовали моей отставки или пытались меня дискредитировать: жалобы в Высший совет по спорту (CSD), напрямую или через третьих лиц, уголовные иски… Сегодняшнее заявление — лишь очередное. Чего до сих пор нет — так это ответов.

Они путают нейтралитет с независимостью. Моя должность требует независимости, а не пассивности перед лицом несправедливости или молчания перед лицом непрерывных, непропорциональных и оскорбительных атак со стороны телевидения мадридского «Реала» и их прихвостней на наш турнир. Президент Ла Лиги обязан её защищать. В том числе — от руководителей «Реала».

Ла Лига действовала с самого начала делы Негрейры. Повторение того, что мы были пассивны, не делает это правдой. Давайте поговорим об их пассивности: присутствие — это не бессрочный сертификат активности. Флорентино [Перес] месяцами оставался в руководящих органах RFEF. По данным Relevo, его заявление об уходе из Управляющего комитета и заявление Лапорты были поданы в один день: 30 октября 2023 года.

А на Ассамблее компромиссариев 24 ноября 2024 года, когда его спросили о разрыве отношений с «Барсой», он ответил: «Барса» и «Реал» должны помогать друг другу». И добавил: «С чего бы нам злиться?»