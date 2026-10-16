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Батраков и глава «Галатасарая» встретились с послом России в Турции Вершининым

Батраков и глава «Галатасарая» встретились с послом России в Турции Вершининым
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Сергей Вершинин, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Турции, со своей делегацией нанесли визит президенту «Галатасарая» Дурсуну Озбеку в спортивном комплексе стамбульского клуба. На встрече также присутствовали Александр Калачёв, генеральный консул России в Стамбуле, сотрудники посольства и полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков. Об этом сообщает Fanatik.

«Я испытываю огромное счастье от того, что меня пригласили на такую важную встречу. Я сделаю всё возможное, чтобы внести вклад в успехи «Галатасарая» и прославить свою страну, представляя её наилучшим образом», — приводит слова Батракова Le Marca Sports на странице в социальной сети X.

«Мы рады разделить общую ценность, которая объединяет нас в таком виде спорта, как футбол, очень популярном и в России, и в Турции. Нам нужны победы. Я верю, что эти победы неизбежны», — приводит слова Вершинина Fanatik.

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