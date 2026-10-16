Эррера: однажды на тренировке решил посчитать, сколько раз Месси потеряет мяч — 0 раз!

Бывший полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера поделился впечатлениями от совместной игры с экс-нападающим парижской команды Лионелем Месси.

«Для меня Месси — футболист, которого мы больше никогда не увидим. И дело не только в матчах, а в каждой тренировке. Помню, я считал, сколько раз он потеряет мяч во время тренировки, — 0 раз!

В тренировочном упражнении, где мы играли в квадрат, в рондо, он никогда не терял мяч. Это значит, что он буквально никогда не упускал владение. Это было безумием. Подобное происходило каждый день, на каждой тренировке.

Это одна из причин, почему Месси продолжает показывать такой уровень сегодня. Мы увидели это на чемпионате мира. Лео мог почти не участвовать в игре 75 минут, а потом вдруг подумать: «Я решу этот матч». И начинал делать разницу. Всё это в 39 лет! Это невероятно», — сказал Эррера в видео на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents.

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