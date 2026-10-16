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Сенников: первое место «Динамо» в РПЛ — только заслуга Шварца, но где-то есть везение

Сенников: первое место «Динамо» в РПЛ — только заслуга Шварца, но где-то есть везение
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Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников высказался о турнирном положении московских «Динамо» и ЦСКА в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. После 10 туров команды занимают два верхних места в турнирной таблице. В 11-м туре они сыграют друг с другом.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 11-й тур
18 октября 2026, воскресенье. 16:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Тюкавин – 31'     1:1 Обляков – 43'     2:1 Фернандес – 89'     3:1 Окишор – 90+2'    

«Динамо» и ЦСКА прошли хороший период. Армейцы только неудачно стартовали в Кубке, а в чемпионате у них ни одного поражения. У ЦСКА тоже есть нестабильность, но последние две игры провели здорово и показывают очень хороший футбол. «Динамо» было чуть посложнее. В последнем туре РПЛ играли против «Рубина», который был вдесятером. Потом был Кубок на выезде с «Ахматом», где дожали в концовке. Где-то есть везение, но понятно, что это только заслуга Шварца и игроков. И футбол «Динамо», и футбол ЦСКА приносят пользу. Сейчас