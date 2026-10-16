Экс-агент Бензема: Дешам всегда питал враждебность к Зидану. Всё идёт с 1998 года

Карим Джазири, бывший агент нападающего сборной Франции Карима Бензема, считает, что напряжённость между Дидье Дешамом и Зинедином Зиданом существует с чемпионата мира 1998 года.

Напомним, Зидан был удалён на 71-й минуте матча группового этапа с Саудовской Аравией (4:0). Дешам также принимал участие во встрече, после которой раскритиковал Зидана на пресс-конференции.

«Дешам всегда питал враждебность к Зизу. Это было видно даже в 1998 году, когда он публично разнёс его после матча с Саудовской Аравией, чуть ли не назвав его идиотом за удар соперника, приведший к удалению.

Недавно я увидел, что он извинился. Но ты потратил 25 лет, чтобы извиниться за вещь, которая была ужасной. Спортсмену высокого уровня нельзя нападать на своего товарища по команде на послематчевой пресс-конференции…» — приводит слова Джазири Actu Foot со ссылкой на программу Riolo Club.

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