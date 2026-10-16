Новый стадион «Торпедо» получил сертификат РФС для проведения официальных матчей

Московское «Торпедо» в официальном телеграм-канале сообщило, что новый стадион команды «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова в ближайшее время сможет принимать официальные матчи.

«Встреча 15-го тура Лиги Pari «Торпедо» — «Ротор» (Волгоград) состоится на новой арене в пятницу, 23 октября, в 18:00. Начало официальной церемонии – в 17:30. Запуск зрителей на трибуны – с 16:00. Прямая трансляция на канале «Матч ТВ», — сказано в сообщении автозаводцев.

На данный момент московское «Торпедо» располагается на пятой строчке в тур