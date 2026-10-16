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Новый стадион «Торпедо» получил сертификат РФС для проведения официальных матчей

Новый стадион «Торпедо» получил сертификат РФС для проведения официальных матчей
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Московское «Торпедо» в официальном телеграм-канале сообщило, что новый стадион команды «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова в ближайшее время сможет принимать официальные матчи.

Россия — Лига Pari . 15-й тур
23 октября 2026, пятница. 18:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 1
Ротор
Волгоград
1:0 Эммерсон – 2'     1:1 Хохлачёв – 70'    

«Встреча 15-го тура Лиги Pari «Торпедо» — «Ротор» (Волгоград) состоится на новой арене в пятницу, 23 октября, в 18:00. Начало официальной церемонии – в 17:30. Запуск зрителей на трибуны – с 16:00. Прямая трансляция на канале «Матч ТВ», — сказано в сообщении автозаводцев.

На данный момент московское «Торпедо» располагается на пятой строчке в тур