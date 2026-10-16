Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 на 16 октября

В пятницу, 16 октября, состоялся стартовый матч 14-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги на 16 октября:

«Ротор» — «Сочи» — 0:1.

На данный момент первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2026/2027 с 34 очками в 13 встречах занимает «Нижний Новгород». На второй строчке с 29 очками после 14 матчей располагается «Сочи». В группе лидеров также находятся «Велес» и екатеринбургский «Урал», у которых 26 и 25 очков соответственно. В зоне вылета находятся «КАМАЗ» (10), «СКА-Хабаровск» и ивановский «Текстильщик» (по 7).