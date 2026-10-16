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«Будем играть на победу». Тренер «Бетиса» Пеллегрини — о матче с «Барселоной»

«Будем играть на победу». Тренер «Бетиса» Пеллегрини — о матче с «Барселоной»
Комментарии

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини высказался о предстоящем матче 9-го тура Ла Лиги с «Барселоной». Встреча состоится 17 октября в Севилье на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха». В качестве главного арбитра выступит Рикардо де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

Испания — Ла Лига . 9-й тур
17 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Бетис
Севилья
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С «Барселоной» играть непросто: у них очень высокий уровень реализации моментов. Нам нужно сохранять полную концентрацию на протяжении всего матча и использовать те шансы, которые у нас появятся. Такие матчи сложно оценивать. Ошибки