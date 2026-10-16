«Будем играть на победу». Тренер «Бетиса» Пеллегрини — о матче с «Барселоной»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини высказался о предстоящем матче 9-го тура Ла Лиги с «Барселоной». Встреча состоится 17 октября в Севилье на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха». В качестве главного арбитра выступит Рикардо де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

«С «Барселоной» играть непросто: у них очень высокий уровень реализации моментов. Нам нужно сохранять полную концентрацию на протяжении всего матча и использовать те шансы, которые у нас появятся. Такие матчи сложно оценивать. Ошибки