Переводчик «Спартака»: Промес каждый сезон хотел выиграть чемпионат и искренне верил

Переводчик московского «Спартака» Владимир Иринчеев поделился воспоминаниями о работе с нидерландским вингером Квинси Промесом. Футболист провёл в клубе семь с половиной сезонов, а чемпионом стал лишь в сезоне-2016/2017.

«Квинси каждый сезон хотел выиграть чемпионат и искренне верил, что всё получится. Настраивал ребят только на чемпионство – причём не только футболистов, но и весь клубный стафф.

А когда приходило осознание, что первыми уже не будем, Промес очень болезненно переживал. Помню, он собрал стафф команды и целую исповедь нам выдал после одного из поражений в чемпионате», — приводит слова Иринчеева Sports.ru.