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«Барселона» вновь следит за Крупи после его восстановления от травмы — Sport.es

«Барселона» вновь следит за Крупи после его восстановления от травмы — Sport.es
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«Барселона» вновь обратила внимание на нападающего «Борнмута» Эли Крупи в связи с его восстановлением после травмы колена. Планируется, что до конца месяца 20-летний форвард сыграет первые матчи в сезоне. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, сине-гранатовые рассматривали вариант с покупкой Крупи в последнее трансферное окно. Теперь каталонский клуб может вернуться к кандидатуре француза летом 2027 года.

Крупи играет за «Борнмут» с февраля 2025 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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