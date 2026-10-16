Sport.es: «Арсенал» опасается из-за работы Альвареса с агентом Родри

«Арсенал» опасается, что «Барселона» может помешать им приобрести нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса, поскольку он близок к сотрудничеству с агентом Пабло Баркеро, который управлял переходом полузащитника Родри в каталонский клуб из «Манчестер Сити» минувшим летом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, работа с Баркеро может стать подготовкой почвы для повторной попытки перехода аргентинского форварда в «Барселону» после неудачи летом. При этом главный тренер «Арсенала» Микель Артета продолжает считать, что Альварес идеально впишется в его спортивный проект благодаря своей мобильности, бомбардирским способностям и опыту выступлений на высшем уровне.

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