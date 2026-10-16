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Игрок «Реала» предстанет перед судом после нападения его собаки на подростка — Sport.es

Игрок «Реала» предстанет перед судом после нападения его собаки на подростка — Sport.es
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Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди предстанет перед судом после нападения одной из его собак на несовершеннолетнего. Как сообщает издание Sport.es, Уголовный суд Мадрида назначил начало судебного разбирательства на 21 декабря.

Менди обвиняют в правонарушении, связанном с причинением телесных повреждений: одна из его собак укусила за ногу 17-летнего подростка, а также напала на двух других собак — одну из них впоследствии пришлось усыпить из-за полученных травм.

По данным источника, прокуратура требует оштрафовать защитника «Реала» на € 1,2 тыс., а также обязать его выплатить компенсацию пострадавшим в размере € 5,7 тыс. Сам инцидент произошёл ​​4 января 2023 года, когда четыре собаки Менди без присмотра покинули участок.

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