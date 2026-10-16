Эррера раскрыл причину конфликта между Моуринью и Погба в «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера поделился подробностями возникшего конфликта между полузащитником Полем Погба и экс-тренером «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

– Ты был в команде, когда произошёл большой конфликт между Жозе и Погба. Ты чувствовал напряжённость между ними в раздевалке?

– Не знаю, было ли это столкновением эго или вопросом стоимости трансфера Погба и ожиданий Моуринью. Возможно, Жозе был недостаточно терпелив с Полем, но их отношения не сложились, несмотря на усилия обеих сторон.

Я помню матч, где вражда между ними дошла до предела. Моуринью подумал, что Погба сделал публикацию в соцсети во время матча, где мы уступали в счёте. На следующий день Погба сказал нам, что сделал её в начале встречи, но она опубликовалась только через 30 или 40 минут, когда у него появился интернет.

Это было просто недоразумение. Но думаю, к тому моменту было уже слишком поздно налаживать отношения, — сказал Эррера в видео на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents.

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