«Это процесс адаптации». Нападающий «Зенита» Аугусто — о своей нынешней результативности

Нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто поделился мнением о своём нынешнем уровне результативности. В 14 матчах нынешнего клубного сезона бразилец забил один гол.

— Вы приехали в Петербург после лучшего сезона в карьере и быстро забили первый гол. Но затем результативность резко снизилась, а игрового времени стало значительно меньше. Как вы сами объясняете произошедшее?

— Думаю, это просто процесс адаптации. Когда я быстро забил первый гол, наверное, многие решили, что адаптация пройдёт очень быстро и дальше голы пойдут один за другим. Я и сам, конечно, этого хотел. Но я понимал, что мне понадобится время, чтобы привыкнуть к новой стране, новой культуре, другому стилю футбола и другой тактике.

Я ещё в начале своего пути. Конечно, мне хотелось сразу приехать и начать забивать гол за голом, но я понимал, что из-за всех этих перемен всё может оказаться немного сложнее. Что касается игрового времени, я на него не жалуюсь. У нас очень сильная команда, много хороших игроков.

Для меня это тоже часть процесса: постепенно получать больше времени на поле, больше играть, приносить больше пользы команде и забивать больше голов, — приводит слова Аугусто «Фонтанка».