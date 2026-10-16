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«Это процесс адаптации». Нападающий «Зенита» Аугусто — о своей нынешней результативности

«Это процесс адаптации». Нападающий «Зенита» Аугусто — о своей нынешней результативности
Комментарии

Нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто поделился мнением о своём нынешнем уровне результативности. В 14 матчах нынешнего клубного сезона бразилец забил один гол.

— Вы приехали в Петербург после лучшего сезона в карьере и быстро забили первый гол. Но затем результативность резко снизилась, а игрового времени стало значительно меньше. Как вы сами объясняете произошедшее?
— Думаю, это просто процесс адаптации. Когда я быстро забил первый гол, наверное, многие решили, что адаптация пройдёт очень быстро и дальше голы пойдут один за другим. Я и сам, конечно, этого хотел. Но я понимал, что мне понадобится время, чтобы привыкнуть к новой стране, новой культуре, другому стилю футбола и другой тактике.

Я ещё в начале своего пути. Конечно, мне хотелось сразу приехать и начать забивать гол за голом, но я понимал, что из-за всех этих перемен всё может оказаться немного сложнее. Что касается игрового времени, я на него не жалуюсь. У нас очень сильная команда, много хороших игроков.

Для меня это тоже часть процесса: постепенно получать больше времени на поле, больше играть, приносить больше пользы команде и забивать больше голов, — приводит слова Аугусто «Фонтанка».

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