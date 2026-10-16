15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» видит замену Мак Аллистеру в полузащитнике «Астон Виллы» — The Sun

«Ливерпуль» видит замену Мак Аллистеру в полузащитнике «Астон Виллы» — The Sun
Комментарии

«Ливерпуль» поставил перед собой цель следить за полузащитником «Астон Виллы» Йоханом Манзамби в течение сезона с целью попытаться приобрести его летом 2027 года. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, 20-летнего футболиста рассматривают в качестве замены для Алексиса Мак Аллистера, интерес к которому проявляет мадридский «Реал».

Манзамби перешёл в «Астон Виллу» минувшим летом. За этот период швейцарец принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

Материалы по теме
«Интер», «Лацио» и «Аталанта» нацелились на нападающего «Ливерпуля» — Caught Offside

Самый дорогой трансфер в истории футбола: