«Ливерпуль» видит замену Мак Аллистеру в полузащитнике «Астон Виллы» — The Sun

«Ливерпуль» поставил перед собой цель следить за полузащитником «Астон Виллы» Йоханом Манзамби в течение сезона с целью попытаться приобрести его летом 2027 года. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, 20-летнего футболиста рассматривают в качестве замены для Алексиса Мак Аллистера, интерес к которому проявляет мадридский «Реал».

Манзамби перешёл в «Астон Виллу» минувшим летом. За этот период швейцарец принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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