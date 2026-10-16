Нападающий «Зенита» Аугусто: совершенно точно считаю, что могу играть вместе с Соболевым

Нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто ответил, чем отличается от своего одноклубника и коллеги по амплуа Александра Соболева в плане игровых характеристик.

— Ваш главный конкурент — Александр Соболев. И хотя его самого ещё недавно сильно критиковали, сейчас он выходит играть чаще и приносит результат. Что он делает на поле лучше вас, а в чём вы считаете себя сильнее? Видите ли возможность регулярно играть вместе?

— Мы футболисты с разными характеристиками. Я больше про «взрыв», скорость, рывки в свободное пространство. Саша лучше удерживает мяч, цепляется за него. Думаю, партнёры пока лучше привыкли к его стилю, потому что играют с ним дольше.

Нападающему нужны голы, чтобы чувствовать уверенность. А чтобы забивать, необходимо игровое время и передачи от партнёров. Сейчас Саша получает больше минут и забивает. Когда голов нет, критики всегда становится больше. Но это вопрос времени: нам с партнёрами нужно лучше понять друг друга.

И я совершенно точно считаю, что мы можем играть вместе. Мы уже не раз одновременно выходили за «Зенит». В «Трабзонспоре» я тоже играл рядом с Онуачу, поэтому не вижу здесь никакой проблемы, — приводит слова Аугусто «Фонтанка».