«Айнтрахт» минимально обыграл «Кёльн» в 6-м туре Бундеслиги

Завершился матч 6-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне и «Кёльн». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «орлы». Встреча состоялась на стадионе «Франкфурт Арена». В качестве главного арбитра выступил Беньямин Бранд (Герольцхофен).

Единственный мяч в этой игре забил Юнес Эбнуталиб на 77-й минуте.

После этой игры «Айнтрахт» с восемью очками располагается на восьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, «Кёльн» с семью очками находится на 11-м месте.

В следующем туре «орлы» 24 октября на выезде сыграют с дортмундской «Боруссией», красно-белые в тот же день примут «Ша