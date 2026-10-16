15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Айнтрахт — Кёльн: результат матча 16 октября, счет 1:0, Бундеслига — 2026/2027

«Айнтрахт» минимально обыграл «Кёльн» в 6-м туре Бундеслиги
Комментарии

Завершился матч 6-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне и «Кёльн». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «орлы». Встреча состоялась на стадионе «Франкфурт Арена». В качестве главного арбитра выступил Беньямин Бранд (Герольцхофен).

Германия — Бундеслига . 6-й тур
16 октября 2026, пятница. 21:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
1 : 0
Кёльн
Кёльн
1:0 Эбнуталиб – 77'    

Единственный мяч в этой игре забил Юнес Эбнуталиб на 77-й минуте.

После этой игры «Айнтрахт» с восемью очками располагается на восьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, «Кёльн» с семью очками находится на 11-м месте.

В следующем туре «орлы» 24 октября на выезде сыграют с дортмундской «Боруссией», красно-белые в тот же день примут «Ша