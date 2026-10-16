Marca: Тебас может быть наказан за сравнение методов ТВ «Реала» с нацистской Германией

Высший совет по спорту Испании (CSD) рассматривает возможность принятия мер в адрес президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, который сравнил деятельность телевидения мадридского «Реала» с пропагандистскими методами, применявшимися в нацистской Германии. Об этом сообщает Marca.

Напомним, после заявления Тебаса «Королевский клуб» опубликовал заявление, где подчеркнул недопустимость подобных сравнений со стороны президента Ла Лиги. «Реал» подчеркнул, что «уточнение, что речь не идёт о нацистской идеологии, не смягчает её глубоко оскорбительный, морально отвратительный и институционально недостойный характер».

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