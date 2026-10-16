Диего Симеоне: «Эспаньол» всегда умел хорошо сражаться

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча 9-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом». Встреча состоится 17 октября на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне. В качестве главного арбитра выступит Алехандро Эрнандес (Лансароте). Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:00 мск.

«Эспаньол» всегда умел хорошо сражаться. Команда знает, в какой футбол хочет играть, а если у коллектива есть чёткое понимание своего стиля — значит, к этому приложил руку тренер. Они забили 11 мячей и столько же пропустили. Это хорошо организованная, конкурентоспособная ко