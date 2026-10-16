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Диего Симеоне: «Эспаньол» всегда умел хорошо сражаться

Диего Симеоне: «Эспаньол» всегда умел хорошо сражаться
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Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча 9-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом». Встреча состоится 17 октября на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне. В качестве главного арбитра выступит Алехандро Эрнандес (Лансароте). Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:00 мск.

Испания — Ла Лига . 9-й тур
17 октября 2026, суббота. 15:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Эспаньол» всегда умел хорошо сражаться. Команда знает, в какой футбол хочет играть, а если у коллектива есть чёткое понимание своего стиля — значит, к этому приложил руку тренер. Они забили 11 мячей и столько же пропустили. Это хорошо организованная, конкурентоспособная ко