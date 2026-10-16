Кейн продолжит получать € 475 тыс. в неделю по новому контракту в «Баварии» — The Times

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн будет зарабатывать £ 400 тыс. (€ 475 тыс.) в неделю по новому контракту. Однако такой же оклад 33-летний форвард получает с 2023 года. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, Кейн желал продлить контракт до 2030 года, чтобы выступать на высоком уровне до чемпионата мира 2030 года. Но «Бавария» настояла на пролонгации до 2029 года.

Кейн выступает в составе «Баварии» с лета 2023 года. За этот период англичанин принял участие в 156 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 154 голами и 37 результативными передачами. В мюнхенском клубе нападающий дважды стал чемпионом Германии и выиграл Суперкубок Германии, а также один раз завоевал Кубок страны.

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