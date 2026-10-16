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Диего Симеоне: победа в шести матчах ещё не означает, что всё делается идеально

Диего Симеоне: победа в шести матчах ещё не означает, что всё делается идеально
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Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне перед матчем 9-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» оценил нынешний уровень игры своей команды. На данный момент «кольчонерос» располагаются на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.

Испания — Ла Лига . 9-й тур
17 октября 2026, суббота. 15:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Победа в шести матчах ещё не означает, что всё делается идеально. В разные моменты игры неизбежно возникают ошибки. Полагаю, что нам идёт на пользу то, что мы захватываем инициативу в своих матчах