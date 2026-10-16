Диего Симеоне: победа в шести матчах ещё не означает, что всё делается идеально

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне перед матчем 9-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» оценил нынешний уровень игры своей команды. На данный момент «кольчонерос» располагаются на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.

«Победа в шести матчах ещё не означает, что всё делается идеально. В разные моменты игры неизбежно возникают ошибки. Полагаю, что нам идёт на пользу то, что мы захватываем инициативу в своих матчах